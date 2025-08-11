Liga MX
juarez vs toluca
Liga MX

FC Juarez vs. Toluca: Liga MX preview, odds, how to watch, time

Published Aug. 11, 2025 2:47 p.m. ET

Liga MX continues with a showdown as FC Juarez face off against Toluca. Here's everything you need to know ahead of kickoff including odds, start time and how to watch.

How to watch FC Juarez vs. Toluca

  • Date: Monday, August 11, 2025
  • Time: 11:00 p.m. ET
  • Location: Estadio Olimpico Benito Juarez, Ciudad Juarez, MEX
  • TV: FS1
  • Streaming: FOXSports.com and FOX Sports App

Betting Odds

As of August 11, 2025, the odds (via DraftKings Sportsbook) for the match are:

  • Juarez: +270
  • Draw: +265
  • Toluca: -105
FC Juarez vs. Toluca Head to Head

FC Juarez and Toluca have faced each other 21 times since 2004.

Past Results

  • Feb. 22, 2025 at FC Juarez – FC Juarez 0, Toluca 0
  • Jul. 13, 2024 at Toluca – Toluca 3, FC Juarez 2
  • Apr. 3, 2024 at FC Juarez – FC Juarez 1, Toluca 1
  • Jul. 16, 2023 at Toluca – Toluca 4, FC Juarez 1
  • Apr. 23, 2023 at Toluca – Toluca 1, FC Juarez 1
  • Oct. 9, 2022 at Toluca – Toluca 3, FC Juarez 0
  • Jul. 29, 2022 at FC Juarez – FC Juarez 1, Toluca 1
  • Apr. 19, 2022 at Toluca – Toluca 0, FC Juarez 0
  • Jul. 23, 2021 at FC Juarez – FC Juarez 0, Toluca 3
  • Jul. 7, 2021 at Toluca – Toluca 1, FC Juarez 1 (INT CF)
  • Apr. 30, 2021 at FC Juarez – FC Juarez 0, Toluca 1
  • Sep. 8, 2020 at Toluca – Toluca 0, FC Juarez 1
  • Aug. 4, 2019 at FC Juarez – FC Juarez 0, Toluca 2
  • Aug. 29, 2018 at Toluca – Toluca 2, FC Juarez 0 (Copa MX)
  • Aug. 1, 2018 at FC Juarez – FC Juarez 3, Toluca 1 (Copa MX)
  • Feb. 28, 2010 at Toluca – Toluca 3, FC Juarez 1
  • Sep. 27, 2009 at FC Juarez – FC Juarez 1, Toluca 1
  • May. 17, 2009 at Toluca – Toluca 2, FC Juarez 0
  • May. 14, 2009 at FC Juarez – FC Juarez 0, Toluca 0
  • Feb. 15, 2009 at Toluca – Toluca 1, FC Juarez 0
  • Aug. 23, 2008 at FC Juarez – FC Juarez 0, Toluca 1

Team Form

Below are the last 5 matches for each team and the results:

FC Juarez

  • 8/7 vs. NY Red Bulls (Loss, 1–1)
  • 8/3 vs. FC Cincinnati (Win, 2–2)
  • 7/31 vs. Charlotte FC (Win, 4–1)
  • 7/25 at Club Tijuana (Draw, 1–1)
  • 7/19 at Tigres UANL (Loss, 1–0)

Toluca

  • 8/5 vs. NYCFC (Win, 2–1)
  • 8/1 vs. CF Montréal (Win, 2–1)
  • 7/29 vs. Columbus Crew (Draw, 2–2)
  • 7/26 vs. Tigres UANL (Loss, 4–3)
  • 7/15 at Santos Laguna (Win, 4–2)
