FIFA U-20 World Cup
FIFA U-20 World Cup
Brazil vs. Morocco: How to Watch, Odds, 2025 FIFA U-20 World Cup Preview
Published Oct. 1, 2025 9:44 a.m. ET
Brazil and Morocco face off to continue Group C action of the FIFA U-20 World Cup. Brazil is coming off a 2-2 tie against Mexico while Morocco impressed in their opener, beating Spain 2-0. Here's everything you need to know ahead of kickoff, including how to watch, odds and full schedules.
How to watch Brazil vs. Morocco
- Date: Wednesday, October 1, 2025
- Time: 7 p.m. ET
- Location: Nacional, Santiago, CHL
- TV: FS1
- Streaming: FOXSports.com, FOX Sports App, FOX One (Try free for 7 days)
IShowSpeed joins FIFA World Cup 26 One Year To Go Show | FOX Soccer
ADVERTISEMENT
Brazil vs. Morocco Odds
As of Oct. 1, Brazil is favored to win the match. Check out the latest odds.
Brazil U-20 Team Schedule
Morocco U-20 Team Schedule
What did you think of this story?
share
recommended
-
Chile vs. Japan - How to Watch 2025 FIFA U-20 World Cup Match
How to Watch 2025 FIFA U-20 World Cup: TV Channels, Streaming
Brazil vs. Mexico: How to Watch 2025 FIFA U-20 World Cup Match
-
South Korea vs. Paraguay - How to Watch 2025 FIFA U-20 World Cup Match
Egypt vs. New Zealand - How to Watch 2025 FIFA U-20 World Cup Match
Panama vs. Ukraine - How to Watch 2025 FIFA U-20 World Cup Match
-
Norway vs. Nigeria: How to Watch 2025 FIFA U-20 World Cup Match
United States vs. New Caledonia: How to Watch 2025 FIFA U-20 World Cup Match
Morocco vs. Spain: How to Watch 2025 FIFA U-20 World Cup Match
Item 1 of 3
in this topic
recommended
-
Chile vs. Japan - How to Watch 2025 FIFA U-20 World Cup Match
How to Watch 2025 FIFA U-20 World Cup: TV Channels, Streaming
Brazil vs. Mexico: How to Watch 2025 FIFA U-20 World Cup Match
-
South Korea vs. Paraguay - How to Watch 2025 FIFA U-20 World Cup Match
Egypt vs. New Zealand - How to Watch 2025 FIFA U-20 World Cup Match
Panama vs. Ukraine - How to Watch 2025 FIFA U-20 World Cup Match
-
Norway vs. Nigeria: How to Watch 2025 FIFA U-20 World Cup Match
United States vs. New Caledonia: How to Watch 2025 FIFA U-20 World Cup Match
Morocco vs. Spain: How to Watch 2025 FIFA U-20 World Cup Match
Item 1 of 3