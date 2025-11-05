FIFA U-17 World Cup
fifa u-17 bracket
FIFA U-17 World Cup

2025 FIFA U-17 World Cup Bracket, Schedule, Scores

Published Nov. 5, 2025 10:13 a.m. ET

The 2025 FIFA U-17 World Cup brings together the next generation of football stars from around the globe, each nation competing for youth football’s most prestigious prize. Keep reading for the full match schedule, including dates, times and locations:

2025 FIFA U-17 World Cup Bracket Schedule & Scores

Below is the complete list of all fixtures, including scores and upcoming match times (all times Eastern):

Group Stage Schedule

Tuesday, November 4

Wednesday, November 5

Thursday, November 6

Friday, November 7

Saturday, November 8

Sunday, November 9

Monday, November 10

Tuesday, November 11

Group Stage Scores

Monday, November 3

Round of 32

Friday, November 14

  • TBD vs. TBD - TBD
  • TBD vs. TBD - TBD
  • TBD vs. TBD - TBD
  • TBD vs. TBD - TBD
  • TBD vs. TBD - TBD
  • TBD vs. TBD - TBD
  • TBD vs. TBD - TBD
  • TBD vs. TBD - TBD
  • TBD vs. TBD - TBD
  • TBD vs. TBD - TBD
  • TBD vs. TBD - TBD
  • TBD vs. TBD - TBD
  • TBD vs. TBD - TBD
  • TBD vs. TBD - TBD
  • TBD vs. TBD - TBD
  • TBD vs. TBD - TBD

Round of 16

Tuesday, November 18

  • TBD vs. TBD - TBD
  • TBD vs. TBD - TBD
  • TBD vs. TBD - TBD
  • TBD vs. TBD - TBD
  • TBD vs. TBD - TBD
  • TBD vs. TBD - TBD
  • TBD vs. TBD - TBD
  • TBD vs. TBD - TBD

Quarterfinals

Friday, November 21

  • TBD vs. TBD - TBD
  • TBD vs. TBD - TBD
  • TBD vs. TBD - TBD
  • TBD vs. TBD - TBD

Semifinals

Monday, November 24

  • TBD vs. TBD - TBD
  • TBD vs. TBD - TBD

Finals

Thursday, November 27

  • Third Place Match: TBD vs. TBD - 7:30 a.m. (FS2)
  • Championship: TBD vs. TBD - 11 a.m. (FOX Soccer Plus)

How can I watch the 2025 FIFA U-17 World Cup? What channel will it be on?

Select matches will air live on FS2, FOX Soccer Plus, FOXSports.com, the FOX Sports app and FOX One (Try free for 7 days)

How can I stream the 2025 FIFA U-17 World Cup?

The 2025 FIFA U-17 World Cup is available for streaming on FOXSports.com, the FOX Sports App and FOX One. You can also watch on any streaming service that carries  FS2, such as Fubo or YouTube TV.

