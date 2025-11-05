FIFA U-17 World Cup
2025 FIFA U-17 World Cup Bracket, Schedule, Scores
Published Nov. 5, 2025 10:13 a.m. ET
The 2025 FIFA U-17 World Cup brings together the next generation of football stars from around the globe, each nation competing for youth football’s most prestigious prize. Keep reading for the full match schedule, including dates, times and locations:
2025 FIFA U-17 World Cup Bracket Schedule & Scores
Below is the complete list of all fixtures, including scores and upcoming match times (all times Eastern):
Group Stage Schedule
Tuesday, November 4
- Ivory Coast 1, Switzerland 4
- Brazil 7, Honduras 0
- Korea Republic 2, Mexico 1
- Egypt 4, Haiti 1
- Germany 1, Colombia 1
- Venezuela 3, England 0
- Korea DPR 5, El Salvador 0
- Zambia 3, Indonesia 1
Wednesday, November 5
- Czechia 6, Tajikistan 1
- Republic of Ireland 4, Panama 1
- Paraguay vs. Uzbekistan
- Austria vs. Saudi Arabia (FOX Soccer Plus)
- Mali vs. New Zealand – 9:45 a.m.
- USA vs. Burkina Faso – 10:15 a.m. (FS2)
- France vs. Chile – 10:45 a.m. (FOX Soccer Plus)
- Canada vs. Uganda – 10:45 a.m.
Thursday, November 6
- Bolivia vs. Italy – 7:30 a.m. (FOX Soccer Plus)
- Portugal vs. Morocco – 7:30 a.m. (FS2)
- Japan vs. New Caledonia – 8:00 a.m.
- Argentina vs. Tunisia – 8:30 a.m. (Universo)
- Fiji vs. Belgium – 9:45 a.m. (FS2)
- United Arab Emirates vs. Croatia – 10:15 a.m. (FOX Soccer Plus)
- Qatar vs. South Africa – 10:45 a.m.
- Senegal vs. Costa Rica – 10:45 a.m. (TUDN)
Friday, November 7
- England vs. Haiti – 7:30 a.m. (FS2)
- El Salvador vs. Colombia – 7:30 a.m.
- Germany vs. Korea DPR – 8:00 a.m. (FOX Soccer Plus)
- Egypt vs. Venezuela – 8:30 a.m.
- Mexico vs. Ivory Coast – 9:45 a.m. (FS2)
- Switzerland vs. Korea Republic – 10:15 a.m.
- Brazil vs. Indonesia – 10:45 a.m. (FOX Soccer Plus)
- Zambia vs. Honduras – 10:45 a.m.
Saturday, November 8
- Czechia vs. Burkina Faso – 7:30 a.m. (FS2)
- Uganda vs. Chile – 7:30 a.m.
- Mali vs. Austria – 8:00 a.m.
- France vs. Canada – 8:30 a.m.
- USA vs. Tajikistan – 9:45 a.m. (FS2)
- Paraguay vs. Panama – 10:15 a.m.
- Republic of Ireland vs. Uzbekistan – 10:45 a.m.
- Saudi Arabia vs. New Zealand – 10:45 a.m. (FOX Soccer Plus)
Sunday, November 9
- Fiji vs. Argentina – 7:30 a.m. (FOX Soccer Plus)
- Belgium vs. Tunisia – 7:30 a.m.
- Portugal vs. Japan – 8:30 a.m. (FS2)
- Morocco vs. New Caledonia – 8:30 a.m.
- United Arab Emirates vs. Senegal – 9:45 a.m.
- Croatia vs. Costa Rica – 9:45 a.m. (FOX Soccer Plus)
- Bolivia vs. Qatar – 10:45 a.m.
- Italy vs. South Africa – 10:45 a.m. (FS2)
Monday, November 10
- Switzerland vs. Mexico – 7:30 a.m. (FS2)
- Korea Republic vs. Ivory Coast – 7:30 a.m. (FOX Soccer Plus)
- El Salvador vs. Germany – 8:30 a.m. (Universo)
- Colombia vs. Korea DPR – 8:30 a.m.
- Zambia vs. Brazil – 9:45 a.m. (FOX Soccer Plus)
- Honduras vs. Indonesia – 9:45 a.m.
- Egypt vs. England – 10:45 a.m. (FS2)
- Venezuela vs. Haiti – 10:45 a.m. (Universo)
Tuesday, November 11
- Uganda vs. France – 7:30 a.m. (FS2)
- Chile vs. Canada – 7:30 a.m. (FOX Soccer Plus)
- Republic of Ireland vs. Paraguay – 8:30 a.m.
- Uzbekistan vs. Panama – 8:30 a.m.
- Czechia vs. USA – 9:45 a.m. (FS2)
- Burkina Faso vs. Tajikistan – 9:45 a.m.
- Saudi Arabia vs. Mali – 10:45 a.m. (FOX Soccer Plus)
- New Zealand vs. Austria – 10:45 a.m.
Group Stage Scores
Monday, November 3
- Tunisia 6, Fiji 0
- South Africa 3, Bolivia 1
- Costa Rica 1, United Arab Emirates 1
- Senegal 0, Croatia 0
- Japan 2, Morocco 0
- Argentina 3, Belgium 2
- Portugal 6, New Caledonia 1
- Italy 1, Qatar 0
Round of 32
Friday, November 14
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
Round of 16
Tuesday, November 18
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
Quarterfinals
Friday, November 21
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
Semifinals
Monday, November 24
- TBD vs. TBD - TBD
- TBD vs. TBD - TBD
Finals
Thursday, November 27
- Third Place Match: TBD vs. TBD - 7:30 a.m. (FS2)
- Championship: TBD vs. TBD - 11 a.m. (FOX Soccer Plus)
How can I watch the 2025 FIFA U-17 World Cup? What channel will it be on?
Select matches will air live on FS2, FOX Soccer Plus, FOXSports.com, the FOX Sports app and FOX One (Try free for 7 days).
How can I stream the 2025 FIFA U-17 World Cup?
The 2025 FIFA U-17 World Cup is available for streaming on FOXSports.com, the FOX Sports App and FOX One. You can also watch on any streaming service that carries FS2, such as Fubo or YouTube TV.
