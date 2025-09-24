NCAA Women's Volleyball How to watch Nebraska vs Penn State Volleyball: TV Channel, Streaming, Time Published Oct. 3, 2025 9:58 a.m. ET share facebook x reddit link

The No. 1-ranked Nebraska Cornhuskers continue their undefeated 2025 volleyball season on Friday, taking on Penn State. Here's everything you need to know to watch the match:

How to watch Nebraska vs. Penn State Volleyball

Nebraska vs. Penn State Preview

Nebraska has been flawless to start the season, rolling to a 10-0 record and living up to its No. 1 national ranking. Penn State, at 6-4 and ranked No. 15, will be aiming to hand the Huskers their first loss and make a statement in Big Ten play. With Nebraska looking to extend its unbeaten streak and the Nittany Lions seeking a signature win, this matchup promises high intensity under the national spotlight.

2025 Nebraska Volleyball Schedule

Check out their full season schedule below:

Fri, Oct 3: at Penn State – 8 p.m. ET (FOX)

Sat, Oct 4: at Rutgers – 7 p.m. ET (BTN+)

Fri, Oct 10: vs Washington – 9 p.m. ET (BTN)

Sun, Oct 12: at Purdue – 1 p.m. ET (BTN+)

Fri, Oct 17: at Michigan State – 7 p.m. ET (BTN+)

Sun, Oct 19: at Michigan – 2 p.m. ET (BTN+)

Fri, Oct 24: vs Northwestern – 7 p.m. ET

Sat, Oct 25: vs Michigan State – 8:30 p.m. ET (BTN)

Fri, Oct 31: at Wisconsin – 9 p.m. ET (BTN)

Sun, Nov 2: vs Oregon – 2 p.m. ET (BTN)

Thu, Nov 6: vs Illinois – 8 p.m. ET (FS1)

Sat, Nov 8: at Minnesota – 3:30 p.m. ET (NBC)

Fri, Nov 14: at UCLA – TBA (BTN)

Sat, Nov 15: at USC – 3 p.m. ET (BTN+)

Thu, Nov 20: vs Iowa – TBA (FS1)

Sat, Nov 22: at Indiana – 6 p.m. ET (BTN+)

Fri, Nov 28: vs Penn State – 6:30 p.m. ET (BTN)

Sat, Nov 29: vs Ohio State – TBA (BTN)

