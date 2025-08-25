NCAA Women's Volleyball
2025 Nebraska Cornhuskers Volleyball Schedule and Scores
Published Aug. 25, 2025 5:01 p.m. ET
The 2025 Nebraska Cornhuskers volleyball season is off to a strong start with already two wins over top 10 teams. Whether you’ve been following for years or are just jumping on board, here’s a complete look at the 2025 schedule, including dates, opponents, times, and how to watch.
How to watch Nebraska Volleyball
Nebraska matches will be played on many networks this year, including FOX, FS1, BTN, ESPN, ABC and NBC.
How to Stream Nebraska Volleyball
You can stream Nebraska volleyball games that air on the FOX Family of networks on FOXSports.com, the FOXSports App and FOX One (Try free for 7 days).
Check out the complete Nebraska volleyball schedule and how to watch each match below:
2025 Nebraska Volleyball Schedule
- Fri, Aug 29: at Lipscomb – 7 p.m. ET (ESPN+)
- Sun, Aug 31: at Kentucky – 12 p.m. ET (ABC)
- Fri, Sep 5: vs Wright State – 8 p.m. ET (BIG+)
- Sun, Sep 7: vs California – 2 p.m. ET (BTN)
- Fri, Sep 12: vs Utah – 7 p.m. ET (FS1)
- Sat, Sep 13: vs Grand Canyon – 7 p.m. ET
- Tue, Sep 16: at Creighton – 7:30 p.m. ET (FS1)
- Sat, Sep 20: vs Arizona – 8 p.m. ET (BTN)
- Wed, Sep 24: vs Michigan – 7 p.m. ET (BTN)
- Sat, Sep 27: vs Maryland – 4 p.m. ET
- Fri, Oct 3: at Penn State – 8 p.m. ET (FOX)
- Sat, Oct 4: at Rutgers – 7 p.m. ET (BTN+)
- Fri, Oct 10: vs Washington – 9 p.m. ET (BTN)
- Sun, Oct 12: at Purdue – 1 p.m. ET (BTN+)
- Fri, Oct 17: at Michigan State – 7 p.m. ET (BTN+)
- Sun, Oct 19: at Michigan – 2 p.m. ET (BTN+)
- Fri, Oct 24: vs Northwestern – 7 p.m. ET
- Sat, Oct 25: vs Michigan State – 8:30 p.m. ET (BTN)
- Fri, Oct 31: at Wisconsin – 9 p.m. ET (BTN)
- Sun, Nov 2: vs Oregon – 2 p.m. ET (BTN)
- Thu, Nov 6: vs Illinois – 8 p.m. ET (FS1)
- Sat, Nov 8: at Minnesota – 3:30 p.m. ET (NBC)
- Fri, Nov 14: at UCLA – TBA (BTN)
- Sat, Nov 15: at USC – 3 p.m. ET (BTN+)
- Thu, Nov 20: vs Iowa – TBA (FS1)
- Sat, Nov 22: at Indiana – 6 p.m. ET (BTN+)
- Fri, Nov 28: vs Penn State – 6:30 p.m. ET (BTN)
- Sat, Nov 29: vs Ohio State – TBA (BTN)
2025 Nebraska Volleyball Scores
- Fri, Aug 22: Nebraska 3, Pittsburgh 1
- Sun, Aug 24: Nebraska 3, Stanford 0
