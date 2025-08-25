NCAA Women's Volleyball
nebraska volleyball schedule
NCAA Women's Volleyball

2025 Nebraska Cornhuskers Volleyball Schedule and Scores

Published Aug. 25, 2025 5:01 p.m. ET

The 2025 Nebraska Cornhuskers volleyball season is off to a strong start with already two wins over top 10 teams. Whether you’ve been following for years or are just jumping on board, here’s a complete look at the 2025 schedule, including dates, opponents, times, and how to watch.

How to watch Nebraska Volleyball

Nebraska matches will be played on many networks this year, including FOX, FS1, BTN, ESPN, ABC and NBC.

How to Stream Nebraska Volleyball

You can stream Nebraska volleyball games that air on the FOX Family of networks on FOXSports.com, the FOXSports App and FOX One (Try free for 7 days).

Check out the complete Nebraska volleyball schedule and how to watch each match below:

2025 Nebraska Volleyball Schedule

  • Fri, Aug 29: at Lipscomb – 7 p.m. ET (ESPN+)
  • Sun, Aug 31: at Kentucky – 12 p.m. ET (ABC)
  • Fri, Sep 5: vs Wright State – 8 p.m. ET (BIG+)
  • Sun, Sep 7: vs California – 2 p.m. ET (BTN)
  • Fri, Sep 12: vs Utah – 7 p.m. ET (FS1)
  • Sat, Sep 13: vs Grand Canyon – 7 p.m. ET
  • Tue, Sep 16: at Creighton – 7:30 p.m. ET (FS1)
  • Sat, Sep 20: vs Arizona – 8 p.m. ET (BTN)
  • Wed, Sep 24: vs Michigan – 7 p.m. ET (BTN)
  • Sat, Sep 27: vs Maryland – 4 p.m. ET
  • Fri, Oct 3: at Penn State – 8 p.m. ET (FOX)
  • Sat, Oct 4: at Rutgers – 7 p.m. ET (BTN+)
  • Fri, Oct 10: vs Washington – 9 p.m. ET (BTN)
  • Sun, Oct 12: at Purdue – 1 p.m. ET (BTN+)
  • Fri, Oct 17: at Michigan State – 7 p.m. ET (BTN+)
  • Sun, Oct 19: at Michigan – 2 p.m. ET (BTN+)
  • Fri, Oct 24: vs Northwestern – 7 p.m. ET
  • Sat, Oct 25: vs Michigan State – 8:30 p.m. ET (BTN)
  • Fri, Oct 31: at Wisconsin – 9 p.m. ET (BTN)
  • Sun, Nov 2: vs Oregon – 2 p.m. ET (BTN)
  • Thu, Nov 6: vs Illinois – 8 p.m. ET (FS1)
  • Sat, Nov 8: at Minnesota – 3:30 p.m. ET (NBC)
  • Fri, Nov 14: at UCLA – TBA (BTN)
  • Sat, Nov 15: at USC – 3 p.m. ET (BTN+)
  • Thu, Nov 20: vs Iowa – TBA (FS1)
  • Sat, Nov 22: at Indiana – 6 p.m. ET (BTN+)
  • Fri, Nov 28: vs Penn State – 6:30 p.m. ET (BTN)
  • Sat, Nov 29: vs Ohio State – TBA (BTN)

2025 Nebraska Volleyball Scores

  • Fri, Aug 22: Nebraska 3, Pittsburgh 1
  • Sun, Aug 24: Nebraska 3, Stanford 0
What did you think of this story?
share
Get more from the NCAA Women's Volleyball Follow your favorites to get information about games, news and more
in this topic
NCAA Women's Volleyball NCAA Women's Volleyball
NEXT STORY
Next Story Image: How to watch Nebraska Volleyball vs Pittsburgh: TV Channel, Streaming, Time

How to watch Nebraska Volleyball vs Pittsburgh: TV Channel, Streaming, Time

Top Leagues
NFL NFLCollege Football College FootballLIV Golf Image LIV GolfMLB MLBCollege Basketball College BasketballUFL Image UFL
Top Shows
The Herd with Colin Cowherd The Herd with Colin CowherdFirst Things First First Things FirstThe Joel Klatt Show logo The Joel Klatt ShowKevin Harvick's Happy Hour logo Kevin Harvick's Happy HourBear Bets logo Bear Bets
Affiliated Apps
FOX Sports FOX SportsFOX One FOX One
Quick Links
2026 FIFA WORLD CUP Image FIFA World Cup 2026™
FOX SPORTS™, SPEED™, SPEED.COM™ & © 2025 Fox Media LLC and Fox Sports Interactive Media, LLC. All rights reserved. Use of this website (including any and all parts and components) constitutes your acceptance of these Updated Terms of Use and Privacy Policy | Advertising Choices | Your Privacy Choices | Closed Captioning
HelpPressAdvertise with UsJobsFOX CincyRSSSitemap
FS1FOXFOX NewsFox CorporationFOX Sports SupportsFOX Deportes