2026 INDY NXT Series Schedule: Start Times for Every Race
The 2026 INDY NXT Series features 17 races at 12 tracks, all airing on a combination of FS1, FS2, the FOX Sports App and FOX One.
Here's a look at the locations and times for every race.
2026 INDY NXT schedule (All times ET)
March 1: St. Petersburg, FS1, 10 a.m.
March 15: Arlington, FS1, 11 a.m.
March 28: Barber (Ala.), FS1, 1 p.m.
March 29: Barber (Ala.), FS1, 11 a.m.
May 8: Indy road course, FS2, 4 pm.
May 9: Indy road course, FS1, 2:30 p.m.
May 31: Detroit, FS1, 10:30 a.m.
June 7: St. Louis (WWTR Gateway), FS1, 5:30 p.m.
June 20: Road America, FS1, 12:30 p.m.
June 21: Road America, FS1, noon
July 4: Mid-Ohio, FS1, 1 p.m.
July 5: Mid-Ohio, FS1, 10 a.m.
July 19: Nashville, FS1, TBA
Aug. 9: Portland, FS1, 2 p.m.
Aug 30: Milwaukee, FS1, 11 a.m.
Sept. 5: Laguna Seca, FS2, 6:30 p.m.
Sept. 6: Laguna Seca, FS1, 12:30 p.m.
