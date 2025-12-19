2026 INDY NXT Series Schedule: Start Times for Every Race

INDY NXT
The 2026 INDY NXT Series features 17 races at 12 tracks, all airing on a combination of FS1, FS2, the FOX Sports App and FOX One.

Here's a look at the locations and times for every race.

2026 INDY NXT schedule (All times ET)

March 1: St. Petersburg, FS1, 10 a.m.

March 15: Arlington, FS1, 11 a.m.

March 28: Barber (Ala.), FS1, 1 p.m.

March 29: Barber (Ala.), FS1, 11 a.m.

May 8: Indy road course, FS2, 4 pm.

May 9: Indy road course, FS1, 2:30 p.m.

May 31: Detroit, FS1, 10:30 a.m.

June 7: St. Louis (WWTR Gateway), FS1, 5:30 p.m.

June 20: Road America, FS1, 12:30 p.m.

June 21: Road America, FS1, noon

July 4: Mid-Ohio, FS1, 1 p.m.

July 5: Mid-Ohio, FS1, 10 a.m.

July 19: Nashville, FS1, TBA

Aug. 9: Portland, FS1, 2 p.m.

Aug 30: Milwaukee, FS1, 11 a.m.

Sept. 5: Laguna Seca, FS2, 6:30 p.m.

Sept. 6: Laguna Seca, FS1, 12:30 p.m.

Bob Pockrass covers NASCAR and INDYCAR for FOX Sports. He has spent decades covering motorsports, including over 30 Daytona 500s, with stints at ESPN, Sporting News, NASCAR Scene magazine and The (Daytona Beach) News-Journal. Follow him on Twitter @bobpockrass.

