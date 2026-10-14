National Football League
National Football League
Colts vs. Titans Prediction, Odds, Pick For NFL Week 6
Published Oct. 18, 2026 1:00 a.m. ET
FOX Sports Research
The Tennessee Titans will visit the Indianapolis Colts on Sunday in a Week 6 NFL showdown on FOX.
Let’s take a look at the odds for Colts vs. Titans at FanDuel Sportsbook as of Oct. 18.
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Moneyline
- Colts: -340
- Titans: +270
Spread
- Colts -7: -105
- Titans +7: -115
Over/Under
- Over 43.5: -118
- Under 43.5: -102
From FOX Sports Research:
- Colts have dominated this matchup: Indianapolis has won six straight against Tennessee dating back to 2023, averaging 31.8 points per game during that stretch.
- Titans divisional struggles: Tennessee has lost 11 straight games against AFC South opponents, the NFL’s longest active divisional losing streak.
- Tennessee’s offensive woes: The Titans rank last in scoring (15.6 points per game) and total offense (256.6 yards per game) since the start of 2025.
- Ward still searching for wins: Cam Ward is 3-19 as a starter, the fewest wins through 22 career starts by any No. 1 overall pick in the common draft era.
How to Watch Colts vs. Titans
- Date: Sunday, Oct. 18, 2026
- Time: 1 p.m. ET
- TV: FOX
- Stream: Watch 3 days free on FOX One, FOXSports.com, FOX Sports App
- Location: Lucas Oil Stadium, Indianapolis, IN
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