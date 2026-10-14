National Football League
Colts vs. Titans Prediction, Odds, Pick For NFL Week 6
National Football League

Colts vs. Titans Prediction, Odds, Pick For NFL Week 6

Published Oct. 18, 2026 1:00 a.m. ET
FOX Sports Research
FOX Sports Research

The Tennessee Titans will visit the Indianapolis Colts on Sunday in a Week 6 NFL showdown on FOX.

Let’s take a look at the odds for Colts vs. Titans at FanDuel Sportsbook as of Oct. 18. 

 

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 Indianapolis Colts Tennessee Titans Titans @ Colts Odds

Moneyline

  • Colts: -340
  • Titans: +270

Spread

  • Colts -7: -105
  • Titans +7: -115

Over/Under

  • Over 43.5: -118
  • Under 43.5: -102
 

 Indianapolis Colts Tennessee Titans Titans @ Colts Prediction, Pick

From FOX Sports Research: 

  • Colts have dominated this matchup: Indianapolis has won six straight against Tennessee dating back to 2023, averaging 31.8 points per game during that stretch.
  • Titans divisional struggles: Tennessee has lost 11 straight games against AFC South opponents, the NFL’s longest active divisional losing streak.
  • Tennessee’s offensive woes: The Titans rank last in scoring (15.6 points per game) and total offense (256.6 yards per game) since the start of 2025.
  • Ward still searching for wins: Cam Ward is 3-19 as a starter, the fewest wins through 22 career starts by any No. 1 overall pick in the common draft era.

 Indianapolis Colts The Pick: Colts -7

How to Watch Colts vs. Titans

 
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