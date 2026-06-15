FOX Sports Opens FIFA World Cup 2026™ with Record Viewership
Published Jun. 15, 2026 2:52 p.m. ET
@FOXSportsPR: https://bit.ly/4uCZh9c
7,186,000 viewers watched Mexico top South Africa 2-0 across FOX, FOX ONE and Tubi
- Most-watched FIFA Men’s World Cup™ Opening Match in English-Language U.S. History
- Most-watched FIFA Men’s World Cup™ non-USMNT Group Stage match in English-Language U.S. History
- Up +150% from the 2022 FIFA Men’s World Cup™ opening match on FS1 (Qatar-Ecuador on 11/20/22 - 2,877,000 viewers)
- Peak Audience: 9,410,000 viewers from 4:45-5:00 PM ET
- Most-Streamed English-Language Opening Match in FIFA World Cup™ History
- Top Local Markets: San Diego (3.83/21), Austin (3.50/19), Kansas City (3.43/18), Washington DC (3.38/19), West Palm Beach (3.34/14)
3,071,000 viewers watched Korea Republic’s 2-1 win over Czechia on FS1
- Up +144% from FIFA Men’s World Cup 2022™ Group Stage Telecast Average on FS1 (1,259,000 viewers)
- Peak Audience: 3,731,000 viewers from 11:15-11:30 PM ET
- Top Local Markets: Austin (3.18/14), San Diego (2.96/12) Kansas City (2.72/10), San Francisco (2.61/12), Los Angeles (2.54/10)
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