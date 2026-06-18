FIFA Men's World Cup
Stars Shine Bright on FOX as Strong FIFA World Cup 2026™ Viewership Continues
FIFA Men's World Cup
FIFA Men's World Cup

Stars Shine Bright on FOX as Strong FIFA World Cup 2026™ Viewership Continues

Published Jun. 18, 2026 5:54 p.m. ET

 

9,082,000 viewers witnessed Lionel Messi‘s Hat Trick with Argentina defeating Algeria 3-0 Tuesday on FOX

  • Second most-watched FIFA Men’s World Cup™ non-USMNT Group Stage telecast in English-Language U.S. history (No. 1: Saturday’s Brazil-Morocco on FOX telecast)
  • Up +183% from FIFA Men’s World Cup 2022™ non-USMNT Group Stage telecast average on FOX (3,210,000 viewers)
  • Peak Audience: 10,528,000 viewers from 9:30 - 9:45 PM ET

Erling Haaland leads Norway to decisive opening FIFA World Cup 2026 victory on FOX

  • 5,909,000 viewers watched Norway’s 4-1 win over Iraq on FOXPeak Audience: 7,380,000 viewers from 7:45 - 8:00 PM ET
  • Peak Audience: 7,380,000 viewers from 7:45 - 8:00 PM ET

Kylian Mbappé opens with strong performance on FOX for FIFA World Cup favorite France

  • 5,071,000 viewers saw France defeat Senegal 3-1 on FOX
  • Peak Audience: 6,529,000 viewers from 4:45 - 5:00 PM ET
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