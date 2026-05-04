FOX SPORTS ANNOUNCES COMPREHENSIVE 60 HOURS OF LIVE 2026 INDIANAPOLIS 500 COVERAGE
Published May. 4, 2026 10:06 a.m. ET
CHARLOTTE, N.C. - FOX Sports presents the 110th Running of the Indianapolis 500 on Sunday, May 24, at 12:30 PM ET on FOX and FOX One. Special, expanded prerace coverage begins at 10:00 AM ET on FOX.
Below is the complete Indianapolis 500 programming schedule:
2026 FOX INDIANAPOLIS 500 SCHEDULE
(all times live unless otherwise noted and subject to change)
Friday, May 8
- BOBBY RAHAL: TRUE AMERICAN RACER (7:30 PM ET, FS1)
Tuesday, May 12
- NTT INDYCAR SERIES practice (12:00-4:00 PM ET, FS2)
- NTT INDYCAR SERIES practice (4:00-6:00 PM ET, FS1)
Wednesday, May 13
- NTT INDYCAR SERIES practice (12:00-4:00 PM ET, FS2)
- NTT INDYCAR SERIES practice (4:00-6:00 PM ET, FS1)
Thursday, May 14
- NTT INDYCAR SERIES practice (12:00-4:00 PM ET, FS2)
- NTT INDYCAR SERIES practice (4:00-6:00 PM ET, FS1)
Friday, May 15 – FAST FRIDAY
- NTT INDYCAR SERIES practice (12:00-3:00 PM ET, FS2)
- NTT INDYCAR SERIES practice (3:00-5:00 PM ET, FS1)
- NTT INDYCAR SERIES practice (5:00-6:00 PM ET, FS2)
Saturday, May 16 – INDIANAPOLIS 500 QUALIFYING
- NTT INDYCAR SERIES practice (8:30-9:30 AM ET, FS2)
- NTT INDYCAR SERIES qualifying (11:00 AM-2:00 PM ET, FS2)
- NTT INDYCAR SERIES qualifying (2:00-4:00 PM ET, FS1)
- NTT INDYCAR SERIES qualifying (4:00-6:00 PM ET, FOX)
Sunday, May 17 – INDIANAPOLIS 500 QUALIFYING
- NTT INDYCAR SERIES practice (1:00-3:00 PM ET, FS2)
- NTT INDYCAR SERIES qualifying (4:00-7:00 PM ET, FOX)
Monday, May 18
- NTT INDYCAR SERIES practice (1:00-3:00 PM ET, FS1)
Thursday, May 21
- FIRST THINGS FIRST (on-site) (3:00-6:00 PM ET, FS1)
Friday, May 22 – CARB DAY
- NTT INDYCAR SERIES final practice (11:00 AM-2:00 PM ET, FS1)
- Oscar Mayer Wienie 500 (2:00-2:30 PM ET, FOX)
- FIRST THINGS FIRST (on-site) (3:00-6:00 PM ET, FS1)
- NTT INDYCAR SERIES Pit Stop Contest (2:30-4:00 PM ET, FOX)
Sunday, May 24 – INDIANAPOLIS 500
- FOX INDIANAPOLIS 500 PRERACE (10:00 AM-12:30 PM ET, FOX)
- INDIANAPOLIS 500 (12:30-3:30 PM ET, FOX)
- FOX INDIANAPOLIS POSTRACE (3:30-4:00 PM ET, FOX)
Monday, May 25
- Indianapolis 500 Victory Celebration (8:00-11:00 PM ET, FS1, delayed)
Note: The complete FOX INDYCAR broadcaster lineup for the Indianapolis 500 will be announced in the near future.
share