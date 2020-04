TV Programming Tune-In Details for Australia and New Zealand

WWE’s in-ring TV programmes Raw, SmackDown and NXT feature edge-of-your seat action, must-see entertainment, and larger than life WWE Superstars, that will keep you enthralled! Be sure to tune-in to Foxtel in Australia and SKY TV in New Zealand to get your weekly WWE fix!

FOXTEL

Monday Night Raw

#WWERaw

Show

Day

Times (AEST)

Channel

LIVE

Tuesday

10:00am – 1:00pm

FOX8 (108)

Replay

Tuesday

12:00pm – 3:00pm

FOX8 2 (150)

Raw

Wednesday

11:00pm – 1:30am

Fox Sports (505)

Highlights

Friday

10:00am – 11:00am

FOX8 (108)

Friday Night SmackDown

#SmackDown

Show

Day

Times (AEST)

Channel

LIVE

Saturday

10:00am – 12:00pm

FOX8 (108)

Replay

Saturday

12:00pm – 2:00pm

FOX8 2 (150)

SmackDown

Sunday

10:15pm – 11:15pm

Fox Sports (505)

Highlights

Wednesday

10:00am – 11:00am

FOX8 (108)

WWE NXT

#WWENXT

Show

Day

Times (AEST)

Channel

LIVE

Thursday

10:00am – 12:00pm

FOX8 (108)

Replay

Thursday

12:00pm – 2:00pm

FOX8 2 (150)

Fox NXT

Friday

10:45pm – 12:30am

Fox Sports (505)

Fox Replay

Saturday

7:00am – 8:00am

Fox Sports More

Highlights

Monday

10:00am – 11:00am

FOX8 (108)

SKY

Monday Night Raw

#WWERaw

Show

Day

Times (NZST)

Channel

LIVE

Tuesday

12:00pm – 3:00pm

SKY 5

Highlights

Friday

9:30pm – 10:30pm

Prime TV

Highlights

Friday

10:30pm – 11:30pm

Prime TV Plus 1

Highlights

Saturday

11:00am – 12:00pm

Prime TV

Highlights

Saturday

12:00pm – 1:00pm

Prime TV Plus 1

Replay

Sunday

3:00pm – 5:45pm

SKY 5

Friday Night SmackDown

#SmackDown

Show

Day

Times (NZST)

Channel

Replay

Monday

12:15am – 1:55am

SKY 5

Highlights

Saturday

10:00am – 11:00am

Prime TV

Highlights

Saturday

11:00am – 12:00pm

Prime TV Plus 1

LIVE

Saturday

1:00pm – 3:05pm

SKY 5

Replay

Sunday

5.45pm – 7.30pm

SKY 5

Highlights

Sunday

10:30pm – 11:30pm

Prime TV

Highlights

Sunday

11:30pm – 12:30am

Prime TV Plus 1

WWE Main Event

#WWEMainEvent

Show

Day

Times (NZST)

Channel

Premiere

Saturday

3:05pm – 3:50pm

SKY 5

Replay

Sunday

3:20am – 4:05am

SKY 5

Replay

Sunday

7:55am – 8:50am

SKY 5