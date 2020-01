Giannis Antetokounmpo, Bucks forward

TWITTER HANDLE: @Giannis_An34

POST: Thank you @Nuna_USA for amazing Christmas gift me and @mariahdanae15 love the car seat and the stroller!! #FatherHoodHasMeLike

OUR TAKE: Mini Greek Freak coming soon

