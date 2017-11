FOX Sports West 2017 HS Football Rankings: Final Top 20 for regular season

Here are Greg Biggins’ Final Top 20 of the CIF-SS regular season.

Playoffs start Friday on Prep Zone and FOX Sports GO.

Rank (Previous) School, Record

1. (1) Mater Dei, 10-0

2. (2) Centennial, Corona, 7-1

3. (3) St. John Bosco, 7-2

4. (4) Mission Viejo, 10-0

5. (5) Upland, 10-0

6. (6) Chaminade, 9-1

7. (7) Rancho Cucamonga, 9-1

8. (9) Santa Margarita, 7-3

9. (12) Valencia, 9-1

10. (17) Paraclete, 9-1

The next 10:

11. (11) San Clemente, 9-1

12. (13) Heritage, 9-1

13. (16) Calabasas, 9-1

14. (8) Long Beach Poly, 8-2

15. (19) Charter Oak, 10-0

16. (14) Sierra Canyon, 8-2

17. (10) JSerra, 7-3

18. (15) Servite, 6-4

19. (NR) Murrieta Valley, 8-2

20. (NR) Oaks Christian, 8-2

Dropped out: (18) Orange Lutheran, 5-5, (20) Bishop Amat, 5-5