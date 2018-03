This never gets old…

5️⃣0️⃣ DAYS til the #NFLDraft!@88DrewPearson stole the show last year… what will happen this year?

You can be there to witness it: https://t.co/1fW4qtvidA pic.twitter.com/mJgdaMqaV8

— AT&T Stadium (@ATTStadium) March 7, 2018