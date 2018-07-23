Draw list for the Europa League third qualifying round
NYON, Switzerland (AP) Draw made Monday for the Europa League third qualifying round:
First-leg games, Aug. 9
Second-leg games, Aug. 16
Champions Path
Ludogorets Razgrad (Bulgaria) or Vidi (Hungary) vs. Zrinjski (Bosnia-Herzegovina) or Valletta (Malta)
Legia Warsaw (Poland) or Spartak Trnava (Slovakia) vs. F91 Dudelange (Luxembourg) or Drita (Kosovo)
Sutjeska (Montenegro) or Alashkert (Armenia) vs. CFR Cluj (Romania) or Malmo (Sweden)
Olimpija Ljubljana (Slovenia) or Crusaders (Northern Ireland) vs. BATE Borisov (Belarus) or HJK Helsinki (Finland)
Shkendija (Macedonia) or Sheriff (Moldova) vs. Santa Coloma (Andorra) or Valur Reykjavik (Iceland)
Cork City (Ireland) vs. Celtic (Scotland) or Rosenborg (Norway)
Spartaks Jurmala (Latvia) or La Fiorita (San Marino) vs. Red Star Belgrade (Serbia) or Suduva (Lithuania)
The New Saints (Wales) or Lincoln Red Imps (Gibraltar) vs. Astana (Kazakhstan) or Midtjylland (Denmark)
Dinamo Zagreb (Croatia) or Hapoel Beer-Sheva (Israel) vs. APOEL (Cyprus) or Flora Tallinn (Estonia)
Torpedo Kutaisi (Georgia) or Vikingur (Faeroe Islands) vs. Kukes (Albania) or Qarabag (Azerbaijan)
Main Path
Tobol Kostanay (Kazakhstan) or Pyunik (Armenia) vs. Maccabi Tel-Aviv (Israel) or Radnicki Nis (Serbia)
Dunajska Streda (Slovakia) or Dinamo Minsk (Belarus) vs. Zenit St. Petersburg (Russia)
Ajax (Netherlands) or Sturm Graz (Austria) vs. Dundalk (Ireland) or AEK Larnaca (Cyprus)
St. Gallen (Switzerland) or Sarpsborg (Norway) vs. Rijeka (Croatia)
Istanbul Basaksehir (Turkey) vs. Aberdeen (Scotland) or Burnley (England)
Zorya Luhansk (Ukraine) vs. Braga (Portugal)
Hapoel Haifa (Israel) or FH Hafnarfjordur (Iceland) vs. Atalanta (Italy) or Sarajevo (Bosnia-Herzegovina)
Genk (Belgium) or Fola Esch (Luxembourg) vs. Shakhtyor Soligorsk (Belarus) or Lech Poznan (Poland)
Viitorul (Romania) or Vitesse Arnhem (Netherlands) vs. PAOK Thessaloniki (Greece) or Basel (Switzerland)
Nordsjaelland (Denmark) or AIK (Sweden) vs. Partizan (Serbia) or Trakai (Lithuania)
Hibernian (Scotland) or Asteras Tripolis (Greece) vs. Molde (Norway) or Lac (Albania)
Hajduk Split (Croatia) or Slavia Sofia (Bulgaria) vs. Rudar Velenje (Slovenia) or FCSB (Romania)
Sevilla (Spain) or Ujpest (Hungary) vs. Zalgiris Vilnius (Lithuania) or Vaduz (Liechtenstein)
Sigma Olomouc (Czech Republic) vs. Kairat Almaty (Kazakhstan) or AZ Alkmaar (Netherlands)
Balzan (Malta) or Slovan Bratislava (Slovakia) vs. Rapid Vienna (Austria)
Djurgarden (Sweden) or Mariupol (Ukraine) vs. Ventspils (Latvia) or Bordeaux (France)
CSKA Sofia (Bulgaria) or Admira Wacker Moedling (Austria) vs. Stjarnan (Iceland) or Copenhagen (Denmark)
Olympiakos (Greece) vs. Lucerne (Switzerland)
Osijek (Croatia) or Rangers (Scotland) vs. Chikhura Sachkhere (Georgia) or Maribor (Slovenia)
Gornik Zabrze (Poland) or Trencin (Slovakia) vs. Feyenoord (Netherlands)
Jagiellonia Bialystok (Poland) or Rio Ave (Portugal) vs. Gent (Belgium)
Spartak Subotica (Serbia) or Sparta Prague (Czech Republic) vs. Brondby (Denmark)
Ufa (Russia) or Domzale (Slovenia) vs. Budapest Honved (Hungary) or Progres Niederkorn (Luxembourg)
B36 Torshavn (Faeroe Islands) or Besiktas (Turkey) vs. LASK (Austria) or Lillestrom (Norway)
Zeljeznicar (Bosnia-Herzegovina) or Apollon Limassol (Cyprus) vs. Dinamo Brest (Belarus) or Atromitos (Greece)
Leipzig (Germany) or Hacken (Sweden) vs. U Craiova (Romania)
- AEK Larnaca
- AIK
- APOEL
- Apollon Limassol
- Asteras Tripolis
- AZ Alkmaar
- B36 Torshavn
- BATE
- Bosnia-Herzegovina
- Budapest Honved
- CFR Cluj
- CFR Cluj
- Chikhura Sachkhere
- CSKA Sofia
- CSKA Sofia
- Czech Republic
- Czech Republic
- Dinamo Minsk
- Dinamo Zagreb
- F91 Dudelange
- Fola Esch
- Gornik Zabrze
- Hajduk Split
- Hapoel Be'er Sheva
- Hapoel Haifa
- HJK Helsinki
- Istanbul Basaksehir
- Jagiellonia Bialystok
- La Fiorita
- Lech Poznan
- Legia Warsaw
- Lincoln Red Imps
- Maccabi Tel-Aviv
- Northern Ireland
- PAOK
- Progres Niederkorn
- Radnicki Nis
- Red Star Belgrade
- Rio Ave
- Rudar Velenje
- Rudar Velenje
- Sigma Olomouc
- Slavia Sofia
- soccer
- Sparta Prague
- Spartak Subotica
- Spartak Trnava
- Spartaks Jurmala
- The New Saints
- Torpedo Kutaisi
- UEFA
- Zalgiris Vilnius
- Zorya Luhansk
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