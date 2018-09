LIVE STREAMS: NHL Prospects Tournament Sept. 7-11

Just click on the games you’d like to watch:

SEPTEMBER 7

3:30 p.m.: St. Louis Blues vs. Carolina Hurricanes

4:00 p.m.: Chicago Blackhawks vs. Columbus Blue Jackets

7:00 p.m.: Dallas Stars vs. New York Rangers

7:30 p.m.: Detroit Red Wings vs. Minnesota Wild

SEPTEMBER 8

3:00 p.m.: Carolina Hurricanes vs. Chicago Blackhawks

3:30 p.m.: St. Louis Blues vs. Columbus Blue Jackets

6:30 p.m.: New York Rangers vs. Minnesota Wild

7:00 p.m.: Dallas Stars vs. Detroit Red Wings

SEPTEMBER 10

3:30 p.m.: Minnesota Wild vs. Dallas Stars

4:00 p.m.: New York Rangers vs. Detroit Red Wings

7:00 p.m.: Columbus Blue Jackets vs. Carolina Hurricanes

7:30 p.m.: Chicago Blackhawks vs. St. Louis Blues

SEPTEMBER 11

3:00 p.m.: 7th-place Game

3:30 p.m.: 5th-place Game

6:30 p.m.: 3rd-place Game

7:00 p.m.: Championship Game

— COMPLETE NHL PROSPECTS TOURNAMENT COVERAGE