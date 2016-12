WhatIfSports.com utilized its NFL simulation engine to rank individual players and defensive units by projected fantasy points. Every Week 1 game was played 501 times to generate player and team data. The simulation accounted for current rosters, depth charts, injuries and suspensions.

Fantasy points use the FOX Sports Fantasy Football default scoring, where:

QBs, RBs, WRs and TEs: TDs are 6 points

QBs: 25 passing yards is 1 point

QBs: Interceptions are -2 points

RBs: 10 rushing yards is 1 point

QBs, RBs, WRs and TEs: Fumbles lost are -2 points

WRs, TE and RBs: Ten yards receiving is 1 point

QBs, RBs, WRs and TEs: Two-point conversion are 2 points

K: Extra points are 1 point and all field goals are at least 3 points with an extra bonus point for field goals made over 40 yards and another bonus point for field goals made over 50 yards

DEF: A sack is 1 point, an interception is 2 points and each DEF touchdown is 6 points

Name Pos Team Points 1 Le’Veon Bell RB Steelers 26.3 2 Ben Roethlisberger QB Steelers 25.4 3 Andrew Luck QB Colts 25.3 4 Matt Ryan QB Falcons 25.2 5 Russell Wilson QB Seahawks 24.8 6 Drew Brees QB Saints 22.9 7 Alex Smith QB Chiefs 22.3 8 Tyrod Taylor QB Bills 21.9 9 Matthew Stafford QB Lions 20.3 10 Kirk Cousins QB Redskins 20.2 11 David Johnson RB Cardinals 20.1 12 Aaron Rodgers QB Packers 20 13 Ezekiel Elliott RB Cowboys 19.5 14 Eli Manning QB Giants 19.4 Name Pos Team Points 15 Colin Kaepernick QB 49ers 19.3 16 Blake Bortles QB Jaguars 19.2 17 Cam Newton QB Panthers 19.2 18 Tom Brady QB Patriots 19.1 19 Dak Prescott QB Cowboys 19 20 Jameis Winston QB Buccaneers 18.8 21 Ryan Fitzpatrick QB Jets 18.6 22 Cody Kessler QB Browns 18.4 23 Carson Palmer QB Cardinals 18.2 24 Bilal Powell RB Jets 17.3 25 Matt Moore QB Dolphins 16.9 26 Philip Rivers QB Chargers 16.9 27 Sam Bradford QB Vikings 16.9 28 Julio Jones WR Falcons 16.7 Name Pos Team Points 29 Thomas Rawls RB Seahawks 16.6 30 Jared Goff QB Rams 16.1 31 Spencer Ware RB Chiefs 16 32 Tom Savage QB Texans 15.5 33 Joe Flacco QB Ravens 15.5 34 Jordan Howard RB Bears 15.3 35 Carson Wentz QB Eagles 15.2 36 LeSean McCoy RB Bills 15.1 37 Frank Gore RB Colts 14.9 38 Antonio Brown WR Steelers 14.8 39 DeMarco Murray RB Titans 14.7 40 Devonta Freeman RB Falcons 14.5 41 Trevor Siemian QB Broncos 14.4 42 Matt Barkley QB Bears 14.3 Name Pos Team Points 43 Matt Cassel QB Titans 14.1 44 Andy Dalton QB Bengals 13.4 45 Alfred Blue RB Texans 13.3 46 Jerick McKinnon RB Vikings 13.1 47 Todd Gurley RB Rams 12.7 48 Rob Kelley RB Redskins 12.5 49 Matt McGloin QB Raiders 12.1 50 Devontae Booker RB Broncos 12.1 51 T.Y. Hilton WR Colts 12 52 Odell Beckham Jr. WR Giants 11.9 53 Jay Ajayi RB Dolphins 11.9 54 LeGarrette Blount RB Patriots 11.8 55 Mike Evans WR Buccaneers 11.8 56 Jeremy Hill RB Bengals 11.6 Name Pos Team Points 57 Ronnie Hillman RB Chargers 11.5 58 Jacquizz Rodgers RB Buccaneers 11.4 59 Latavius Murray RB Raiders 10.9 60 Chris Ivory RB Jaguars 10.7 61 Darren Sproles RB Eagles 10.6 62 Jordy Nelson WR Packers 10.6 63 Shaun Draughn RB 49ers 10.4 64 Jonathan Stewart RB Panthers 10.2 65 Isaiah Crowell RB Browns 10.1 66 Julian Edelman WR Patriots 10.1 67 Ty Montgomery RB Packers 9.9 68 Stephen Gostkowski K Patriots 9.8 69 Dan Bailey K Cowboys 9.8 70 Brandin Cooks WR Saints 9.8 Name Pos Team Points 71 Chris Boswell K Steelers 9.7 72 Steven Hauschka K Seahawks 9.7 73 Terrance West RB Ravens 9.5 74 Michael Thomas WR Saints 9.4 75 Terrelle Pryor Sr. WR Browns 9.4 76 Matt Bryant K Falcons 9.4 77 Matt Asiata RB Vikings 9.3 78 DeSean Jackson WR Redskins 9.3 79 Doug Baldwin WR Seahawks 9.3 80 Cairo Santos K Chiefs 9.2 81 DeAndre Hopkins WR Texans 9.2 82 Alshon Jeffery WR Bears 9.2 83 Dez Bryant WR Cowboys 9.2 84 Adam Vinatieri K Colts 9.1 Name Pos Team Points 85 Golden Tate WR Lions 9.1 86 Stefon Diggs WR Vikings 9.1 87 Kenneth Dixon RB Ravens 8.9 88 Kai Forbath K Vikings 8.9 89 Tyrell Williams WR Chargers 8.9 90 Tevin Coleman RB Falcons 8.9 91 Justin Tucker K Ravens 8.8 92 Tyreek Hill WR Chiefs 8.8 93 Kansas City Chiefs DEF 8.7 94 Dustin Hopkins K Redskins 8.7 95 Dan Carpenter K Bills 8.7 96 Matt Prater K Lions 8.6 97 Brandon Marshall WR Jets 8.6 98 Chandler Catanzaro K Cardinals 8.6 Name Pos Team Points 99 Roberto Aguayo K Buccaneers 8.5 100 Demaryius Thomas WR Broncos 8.5 101 Kenny Stills WR Dolphins 8.5 102 Nick Novak K Texans 8.5 103 Jordan Reed TE Redskins 8.5 104 Larry Fitzgerald WR Cardinals 8.4 105 Duke Johnson Jr. RB Browns 8.4 106 Paul Perkins RB Giants 8.4 107 Kenny Britt WR Rams 8.4 108 Corey Coleman WR Browns 8.4 109 Rashad Jennings RB Giants 8.4 110 Greg Olsen TE Panthers 8.3 111 Mark Ingram RB Saints 8.2 112 Brandon McManus K Broncos 8.2 Name Pos Team Points 113 Jeremy Maclin WR Chiefs 8.2 114 Jarvis Landry WR Dolphins 8.2 115 Anquan Boldin WR Lions 8.2 116 Robbie Gould K Giants 8.2 117 Mason Crosby K Packers 8.1 118 Wil Lutz K Saints 8.1 119 Ryan Succop K Titans 8.1 120 Emmanuel Sanders WR Broncos 8 121 Jeremy Kerley WR 49ers 8 122 Travis Benjamin WR Chargers 8 123 Sammy Watkins WR Bills 8 124 Jordan Matthews WR Eagles 8 125 Dontrelle Inman WR Chargers 7.9 126 New England Patriots DEF 7.9 Name Pos Team Points 127 Nick Folk K Jets 7.8 128 Eric Ebron TE Lions 7.7 129 Amari Cooper WR Raiders 7.7 130 Sebastian Janikowski K Raiders 7.7 131 Graham Gano K Panthers 7.7 132 Connor Barth K Bears 7.7 133 Zach Zenner RB Lions 7.5 134 Andrew Franks K Dolphins 7.5 135 Quincy Enunwa WR Jets 7.5 136 Sterling Shepard WR Giants 7.5 137 Denver Broncos DEF 7.4 138 James Starks RB Packers 7.4 139 Marvin Jones Jr. WR Lions 7.4 140 Randy Bullock K Bengals 7.3 Name Pos Team Points 141 Phillip Dorsett WR Colts 7.3 142 Greg Zuerlein K Rams 7.3 143 Travis Kelce TE Chiefs 7.3 144 Oakland Raiders DEF 7.3 145 Jimmy Graham TE Seahawks 7.3 146 Allen Robinson WR Jaguars 7.3 147 Michael Crabtree WR Raiders 7.2 148 DeVante Parker WR Dolphins 7.2 149 Cody Parkey K Browns 7.1 150 Brandon LaFell WR Bengals 6.9 151 Minnesota Vikings DEF 6.9 152 Caleb Sturgis K Eagles 6.9 153 Mike Wallace WR Ravens 6.8 154 Randall Cobb WR Packers 6.7 Name Pos Team Points 155 Josh Lambo K Chargers 6.7 156 Robert Woods WR Bills 6.7 157 Jason Myers K Jaguars 6.7 158 Delanie Walker TE Titans 6.7 159 J.J. Nelson WR Cardinals 6.6 160 Indianapolis Colts DEF 6.6 161 Willie Snead WR Saints 6.6 162 Phil Dawson K 49ers 6.5 163 Kelvin Benjamin WR Panthers 6.5 164 Dallas Cowboys DEF 6.4 165 Pierre Garcon WR Redskins 6.4 166 Arizona Cardinals DEF 6.4 167 Steve Smith Sr. WR Ravens 6.3 168 Coby Fleener TE Saints 6.3 Name Pos Team Points 169 Cole Beasley WR Cowboys 6.2 170 Chris Hogan WR Patriots 6.2 171 Cameron Meredith WR Bears 6.2 172 Tim Hightower RB Saints 6.2 173 Baltimore Ravens DEF 6.1 174 Atlanta Falcons DEF 6.1 175 Green Bay Packers DEF 6.1 176 Seattle Seahawks DEF 6.1 177 Tampa Bay Buccaneers DEF 6.1 178 Marqise Lee WR Jaguars 6 179 Washington Redskins DEF 6 180 Detroit Lions DEF 6 181 Mohamed Sanu WR Falcons 5.9 182 Miami Dolphins DEF 5.9 Name Pos Team Points 183 Pittsburgh Steelers DEF 5.9 184 Tyler Boyd WR Bengals 5.9 185 Tennessee Titans DEF 5.9 186 Zach Ertz TE Eagles 5.9 187 Will Fuller V WR Texans 5.9 188 Houston Texans DEF 5.8 189 Jamison Crowder WR Redskins 5.8 190 Tavon Austin WR Rams 5.8 191 Martellus Bennett TE Patriots 5.8 192 Cincinnati Bengals DEF 5.7 193 Eli Rogers WR Steelers 5.7 194 Garrett Celek TE 49ers 5.6 195 Taylor Gabriel WR Falcons 5.6 196 Davante Adams WR Packers 5.6 Name Pos Team Points 197 Adam Thielen WR Vikings 5.6 198 Mike Gillislee RB Bills 5.5 199 Alex Collins RB Seahawks 5.5 200 Dennis Pitta TE Ravens 5.4

