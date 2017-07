Murray, Nadal, Federer, Djokovic all in Wimbledon 4th round

A quick look at Wimbledon :

LOOKAHEAD TO MONDAY

After Sunday’s day off, play resumes Monday with all 16 fourth-round singles matches.

Men’s matchups: No. 1 Andy Murray vs. Benoit Paire, No. 2 Novak Djokovic vs. Adrian Mannarino, No. 3 Roger Federer vs. No. 13 Grigor Dimitrov, No. 4 Rafael Nadal vs. No. 16 Gilles Muller, No. 6 Milos Raonic vs. No. 10 Alexander Zverev, No. 7 Marin Cilic vs. No. 18 Roberto Bautista Agut, No. 8 Dominic Thiem vs. No. 11 Tomas Berdych, No. 24 Sam Querrey vs. Kevin Anderson.

Women’s matchups: No. 1 Angelique Kerber vs. No. 14 Garbine Muguruza, No. 2 Simona Halep vs. Victoria Azarenka, No. 10 Venus Williams vs. No. 27 Ana Konjuh, No. 4 Elina Svitolina vs. No. 13 Jelena Ostapenko, No. 5 Caroline Wozniacki vs. No. 24 CoCo Vandeweghe, No. 6 Johanna Konta vs. No. 21 Caroline Garcia, No. 7 Svetlana Kuznetsova vs. No. 9 Agnieszka Radwanska, Magdalena Rybarikova vs. Petra Martic.

MONDAY’S FORECAST

Cloudy with a chance of rain. High of 73 degrees (23 Celsius).

SATURDAY’S WEATHER

Partly cloudy. High of 77 degrees (25 Celsius).

SATURDAY’S RESULTS

Men’s third round: No. 2 Novak Djokovic beat Ernests Gulbis 6-4, 6-1, 7-6 (2); No. 3 Roger Federer beat No. 27 Mischa Zverev 7-6 (3), 6-4, 6-4.; No. 6 Milos Raonic beat No. 25 Albert Ramos-Vinolas 7-6 (3), 6-4, 7-5; No. 8 Dominic Thiem beat Jared Donaldson 7-5, 6-4, 6-2; No 10 Alexander Zverev beat Sebastian Ofner 6-4, 6-4, 6-2; No. 11 Tomas Berdych beat David Ferrer 6-3, 6-4, 6-3; No. 24 Sam Querrey beat No. 12 Jo-Wilfried Tsonga 6-2, 3-6, 7-6 (5), 1-6, 7-5; No. 13 Grigor Dimitrov beat Dudi Sela 6-1, 6-1, retired; Adrian Mannarino beat No. 15 Gael Monfils 7-6 (3), 4-6, 5-7, 6-3, 6-2.

Women’s third round: No. 1 Angelique Kerber beat Shelby Rogers 4-6, 7-6 (2), 6-4; No. 5 Caroline Wozniacki beat Anett Kontaveit 3-6, 7-6 (3), 6-2; No. 7 Svetlana Kuznetsova beat Polona Hercog 6-4, 6-0; No. 9 Agnieszka Radwanska beat No. 19 Timea Bacsinszky 3-6, 6-4, 6-1; No. 14 Garbine Muguruza beat Sorana Cirstea 6-2, 6-2; No. 24 CoCo Vandeweghe beat Alison Riske 6-2, 6-4; Petra Martic beat Zarina Diyas 7-6 (6), 6-1; Magdalena Rybarikova beat Lesia Tsurenko 6-2, 6-1.

STAT OF THE DAY

15-0 – Roger Federer’s career record in third-round matches at Wimbledon.

QUOTE OF THE DAY

”OK, thank you for reminding me.” – Angelique Kerber, last year’s runner-up at Wimbledon, when a reporter noted that she has lost her past four matches against fourth-round opponent Garbine Muguruza, the 2015 runner-up.

—

More AP tennis coverage: https://apnews.com/tag/apf-Tennis