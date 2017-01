CHL Power Rankings: Top Players, Teams, & More (OHL, WHL, QMJHL)

CHL Power Rankings: Which Players are Trending up and Down? And Who Are the Top Teams in the OHL, WHL, and QMJHL? We’re Here to Let You Know With Our Weekly Risers and Fallers!

Welcome to our very first entry to our weekly CHL Power Rankings. Every week we are going to be bringing you an update featuring the top ten players at every position throughout all three leagues (OHL, WHL, QMJHL) as well as the top ten overall teams in the CHL.

NHL prospects are scattered throughout the CHL, with the OHL being the top producer of talent. Some have already been drafted, while others seek to hear their names called in the next year or two. We’ll take a look at some of those players in future editions as I present my “players of the week”.

Legend

LW = Last Week

NR = Not Ranked

Top 10 Centers:

1 (LW/NR) – (WHL) – Sam Steel (REG) – 32GP, 31G, 39A, 70PTS

2 (LW/NR) – (WHL) – Adam Brooks (REG) – 32GP, 22G, 45A, 67PTS

3 (LW/NR) – (WHL) – Jayden Halbgewachs (MJ) – 41GP, 37G, 29A, 66PTS

4 (LW/NR) – (WHL) – Mason Shaw (MH) – 41GP, 13G, 48A, 61PTS

5 (LW/NR) – (QMJHL) – Matthew Highmore (SJ) – 40GP, 23G, 37A, 60PTS

6 (LW/NR) – (OHL) – Cliff Pu (LDN) – 36GP, 26G, 31A, 57PTS

7 (LW/NR) – (QMJHL) – Francois Beauchemin (CHR) – 41GP, 28G, 29A, 57PTS

8 (LW/NR) – (QMJHL) – Alexandre Goulet (VIC) – 41GP, 24G, 33A, 57PTS

9 (LW/NR) – (QMJHL) – Tyler Boland (RIM) – 40GP, 27G, 29A, 56PTS

10 (LW/NR) – (QMJHL) – Nico Hischier (HAL) – 33GP, 26G, 28A, 54PTS

Top 10 Left Wingers:

1 (LW/NR) – (OHL) – Adam Mascherin (KIT) – 37GP, 27G, 38A, 65PTS

2 (LW/NR) – (WHL) – Brayden Burke (MJ) – 36GP, 12G, 45A, 57PTS

3 (LW/NR) – (OHL) – Bobby MacIntyre (SSM) – 37GP, 18G, 37A, 55PTS

4 (LW/NR) – (WHL) – Nikita Popugaev (PG) – 42GP, 23G, 30A, 53PTS

5 (LW/NR) – (QMJHL) – Christophe Boivin (ABT) – 42GP, 27G, 26A, 53PTS

6 (LW/NR) – (WHL) – Dawson Leedahl (REG) – 38GP, 16G, 34A, 50PTS

7 (LW/NR) – (QMJHL) – Dennis Yan (SHA) – 35GP, 28G, 22A, 50PTS

8 (LW/NR) – (QMJHL) – Giovanni Fiore (CAP) – 35GP, 32G, 17A, 49PTS

9 (LW/NR) – (WHL) – Skyler McKenzie (POR) – 40GP, 25G, 22A, 47PTS

10 (LW/NR) – (WHL) – Jack Walker (VIC) – 40GP, 20G, 27A, 47PTS

Top 10 Right Wingers:

1 (LW/NR) – (OHL) – Alex DeBrincat (ER) – 34GP, 32G, 35A, 67PTS

2 (LW/NR) – (QMJHL) – Maxime Fortier (HAL) – 40GP, 22G, 41A, 63PTS

3 (LW/NR) – (OHL) – Taylor Raddysh (ER) – 28GP, 23G, 38A, 61PTS

4 (LW/NR) – (WHL) – Chad Butcher (MH) – 38GP, 17G, 42A, 59PTS

5 (LW/NR) – (QMJHL) – Vitalii Abramov (GAT) – 39GP, 28G, 29A, 57PTS

6 (LW/NR) – (WHL) – Tyler Wong (LET) – 39GP, 28G, 28A, 56PTS

7 (LW/NR) – (WHL) – Kailer Yamamoto (SPO) – 35GP, 25G, 29A, 54PTS

8 (LW/NR) – (OHL) – Artur Tyanulin (OTT) – 39GP, 17G, 36A, 53PTS

9 (LW/NR) – (OHL) – Owen Tippett (MISS) – 39GP, 33G, 19A, 52PTS

10 (LW/NR) – (OHL) – Jeremy Bracco (WSR) – 27GP, 17G, 34A, 51PTS

Top 10 Defenseman:

1 (LW/NR) – (WHL) – David Quenneville (MH) – 38GP, 20G, 28A, 48PTS

2 (LW/NR) – (QMJHL) – Carl Neill (CHR) – 38GP, 10G, 36A, 46PTS

3 (LW/NR) – (QMJHL) – Thomas Gregoire (SHE) – 39GP, 6G, 39A, 45PTS

4 (LW/NR) – (QMJHL) – Samuel Girard (SHA) – 30GP, 5G, 39A, 44PTS

5 (LW/NR) – (WHL) – Connor Hobbs (REG) – 35GP, 16G, 28A, 44PTS

6 (LW/NR) – (WHL) – Aaron Irving (EVE) – 40GP, 14G, 29A, 43PTS

7 (LW/NR) – (OHL) – Darren Raddysh (ER) – 32GP, 11G, 31A, 42PTS

8 (LW/NR) – (WHL) – Parker Wotherspoon (TRI) – 41GP, 6G, 33A, 39PTS

9 (LW/NR) – (OHL) – Mathieu Henderson (FLI) – 39GP, 8G, 30A, 38PTS

10 (LW/NR) – (OHL) – Mitchell Vande Sompel (LDN) – 37GP, 17G, 20A, 37PTS

Top 10 Goalies:

1 (LW/NR) – (OHL) – Troy Timpano (ER) – 28GP, 24W, 2.44GAA, .908SV%, 2SO

2 (LW/NR) – (WHL) – Griffen Outhouse (VIC) – 38GP, 22W, 2.66GAA, .922SV%, 2SO

3 (LW/NR) – (WHL) – Ty Edmonds (PG) – 31GP, 22W, 2.16GAA, .921SV%, 1SO

4 (LW/NR) – (OHL) – Michael McNiven (OS) – 29GP, 21W, 2.08GAA, .924SV%, 3SO

5 (LW/NR) – (QMJHL) – Samuel Harvey (RN) – 32GP, 20W, 2.50GAA, .902SV%, 3SO

6 (LW/NR) – (QMJHL) – Mikhail Denisov (SHA) – 30GP, 19W, 2.37GAA, .909SV%, 2SO

7 (LW/NR) – (OHL) – Jeremy Brodeur (OSH) – 28GP, 19W, 2.58GAA, .919SV%, 1SO

8 (LW/NR) – (WHL) – Tyler Brown (REG) – 30GP, 19W, 2.89GAA, .907SV%, 2SO

9 (LW/NR) – (OHL) – Michael DiPietro (WSR) – 29GP, 18W, 2.26GAA, .918SV%, 4SO

10 (LW/NR) – (OHL) – Dylan Wells (PET) – 31GP, 18W, 3.07GAA, .918SV%, 0SO

Top 10 CHL Teams:

1 (LW/NR) – (WHL) – Regina Pats – 26-3-6-1

2 (LW/NR) – (OHL) – London Knights – 25-6-2-3

3 (LW/NR) – (WHL) – Everett Silvertips – 25-5-6-0

4 (LW/NR) – (OHL) – Sault Ste. Marie Greyhounds – 27-8-2-0

5 (LW/NR) – (OHL) – Windsor Spitfires – 24-7-4-1

6 (LW/NR) – (QMJHL) – Shawinigan Cataractes – 25-9-1-1

7 (LW/NR) – (WHL) – Prince George Cougars – 27-10-1-1

8 (LW/NR) – (OHL) – Erie Otters – 24-8-2-1

9 (LW/NR) – (QMJHL) – Saint John Sea Dogs – 23-9-3-1

10 (LW/NR) – (QMJHL) – Rouyn-Noranda Huskies – 21-10-1-5

Key Moves of the Week:

Windsor moves D Andrew Burns and F Cole Carter to Kitchener for F Jeremy Bracco.

Saginaw moves F Mitchell Stephens to London.

Oshawa moves D Mitchell Vande Sompel to London for D Ian Blacker.

Ottawa moves F Dante Salituro to London for D Chris Martenet.

Oshawa moves F Anthony Cirelli to Erie for F Allan McShane.

Kootenay moves F Zachary Zborosky and F Matt Alfaro to Lethbridge for F Colton Kroeker and F Brett Davis.

Moose Jaw moves F Nikita Popugayev to Prince George for F Yan Khomenko and F Justin Almeida.

Val-d’Or moves F Julien Gauthier to Saint John for F Nathan Cyr-Trottier.

Val-d’Or moves F Francois Beauchemin and F Adam Marsh to Charlottetown for D Cody Donaghey.

Val-d’Or moves D Cody Donaghey to Sherbrooke for D Skylar Strumas.

