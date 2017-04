Undrafted free agent tracker: Who signed where?

The NFL draft has come and gone, and plenty of undrafted players are catching on with teams per usual.

Below is an unofficial list of players who have signed with teams, which will be updated as news breaks.

Arizona Cardinals

Carlton Agudosi, WR, Rutgers

De’Chavon Hayes, DB, Arizona State

Trevor Knight, QB, Texas A&M

Ryan Lewis, CB, Pittsburgh

Antonio Pipkin, QB, Tiffin

Ricky Seals-Jones, WR, Texas A&M

James Summers, ATH, East Carolina

Pasoni Tasini, DL, Utah

Atlanta Falcons

Travis Averill, OL, Boise State

Marcelis Branch, DB, Robert Morris

Jermaine Grace, LB, Miami (Fla.)

JT Jones, DE, Miami (Ohio)

Andreas Knappe, OT, Connecticut

Robert Leff, OT, Auburn

Quincy Mauger, S, Georgia

Chris Odom, DE, Arkansas State

Alek Torgorsen, QB, Penn

Deron Washington, S, Pittsburg St.

Baltimore Ravens

Quincy Adeboyejo, WR, Ole Miss

Omarius Bryant, DT, Western Kentucky

Brandon Kublanow, OL, Georgia

Tim Patrick, WR, Utah

Zach Terrell, QB, Western Michigan

Tim White, WR, Arizona State

Buffalo Bills

Jordan Johnson, RB, Buffalo

Carolina Panthers

Robert Barber, DL, Washington State

Ben Boulware, LB, Clemson

Bryan Cox, Jr., DE, Florida

Fred Ross, WR, Mississippi State

Chicago Bears

Joel Bouganon, RB, Northern Illinois

Tanner Gentry, WR, Wyoming

Franko House, Ball State (Former basketball player)

Dieugot Joseph, OT, Florida International

Freddie Stevenson, FB, Florida State

Cincinnati Bengals

Harold Brantley, DL, Northwest Missouri State

Karel Hamilton, WR, Samford

Landon Lechler, OT, North Dakota State

Tyler O'Connor, QB, Michigan State

Josh Tupou, DT, Colorado

Cleveland Browns

B.J. Bello, LB, Illinois State

Josh Boutte, OL, LSU

JD Harmon, DB, Kentucky

Jamal Marcus, DE, Akron

Najee Murray, CB, Kent State

Kenneth Olugbode, LB, Colorado

Channing Stribling, CB, Michigan

Dallas Cowboys

Austin Appleby, QB, Florida

Kennan Gilchrist, LB, Appalachian State

Joseph Jones, LB, Northwestern

Lewis Neal, DL, LSU

Cooper Rush, QB, Central Michigan

Jahad Thomas, RB, Temple

Lucas Wacha, LB, Wyoming

Denver Broncos

Jamal Carter, S, Miami

Ken Ekanem, DE, Virginia Tech

Deon Hollins, OLB, UCLA

Tyrique Jarrett, DT, Pittsburgh

Marcus Rios, CB, UCLA

Kyle Sloter, QB, Northern Colorado

Shakir Soto, DE, Pittsburgh

Detroit Lions

Michael Rector, WR, Stanford

Maurice Swain, DT, Auburn

Noel Thomas, WR, Connecticut

Robert Tonyan, TE, Indiana State

Green Bay Packers

Donatello Brown, DB, Valdosta State

Johnathan Calvin, OLB, Mississippi State

Taysom Hill, QB, BYU

Justin Vogel, P, Miami

Houston Texans

Eli Ankou, DT, UCLA

Zach Conque, TE, Stephen F. Austin

T.J. Daniel, DE, Oregon

Matt Godin, LB, Michigan

Deante’ Gray, WR, TCU

Justin Hardee, WR, Illinois

Dare Ogunbowale, RB, Wisconsin

Dayon Pratt, LB, East Carolina

Daniel Ross, DL, Northeast Mississippi

Joe Scelfo, C, NC State

Malik Smith, CB, San Diego State

Indianapolis Colts

Darrell Daniels, TE, Washington

Krishawn Hogan, WR, Marian

Bug Howard, WR, North Carolina

Colin Jeter, TE, LSU

Brandon Radcliff, RB, Louisville

Jhaustin Thomas, DE, Iowa State

Phillip Walker, QB, Temple

Jacksonville Jaguars

Jeremy Cutrer, CB, Middle Tennessee State

Hunter Dimick, DE, Utah

Amba Etta-Tawo, WR, Syracuse

Justin Horton, OLB, Jacksonville

Kansas City Chiefs

Wyatt Houston, TE, Utah State

Jordan Sterns, S, Oklahoma State

Los Angeles Chargers

Sean Culkin, TE, Missouri

Michael Davis, CB, BYU

Dillon DeBoer, C, Florida Atlantic

Austin Ekeler, RB, Western State

Nigel Harris, LB, South Florida

Eli Jenkins, QB, Jacksonville State

Younghoe Koo, K, Georgia Southern

Mike Moore, LB, Kansas State

James Onwualu, LB, Notre Dame

Andre Patton, WR, Rutgers

Artavis Scott, WR, Clemson

Brad Watson, CB, Wake Forest

Dontre Wilson, RB, Ohio State

Mason Zandi, OT, South Carolina

Los Angeles Rams

Aarion Penton, CB, Missouri

J.R. Nelson, CB, Montana

Jordan Sterns, S, Oklahoma State

Miami Dolphins

Matt Haack, P, Arizona State

Malcom Lewis, WR, Miami

Cameron Malveaux, DE, Houston

Torry McTyer, DB, UNLV

Drew Morgan, WR, Arkansas

De'Veon Smith, RB, Michigan

Damore'ea Stringfellow, WR, Ole Miss

Minnesota Vikings

Tashawn Bower, DE, LSU

Aviante Collins, OL, TCU

Wes Lunt, QB, Illinois

Josiah Price, TE, Michigan State

Eric Wilson, LB, Cincinnati

New England Patriots

Josh Augusta, DT, Missouri

Adam Butler, DT, Vanderbilt

Austin Carr, WR, Northwestern

Cody Hollister, WR, Arkansas

Jacob Hollister, TE, Wyoming

David Jones, DB, Richmond

Harvey Langi, LB, BYU

Kenny Moore, CB, Valdosta State

Jason Thompson, S, Utah

Corey Vereen, DE, Tennessee

New Orleans Saints

Colin Buchanan, OL, Miami (Ohio)

Travin Dural, WR, LSU

Ahmad Fulwood, WR, Florida

Andrew Lauderdale, OT, New Hampshire

Devaroe Lawrence, DT, Auburn

Cameron Lee, G, Illinois State

Art Maulet, CB, Memphis

Sae Tautu, LB, BYU

Cameron Tom, C, Southern Miss

New York Giants

Jessamen Dunker, OL, Tennessee State

Jadar Johnson, S, Clemson

Keeon Johnson, WR, Virginia

Jarron Jones, DL, Notre Dame

Calvin Munson, LB, San Diego State

Travis Rudolph, WR, Florida State

Chad Wheeler, OT, USC

New York Jets

Brisly Estime, WR, Syracuse

Anthony Firsker, FB, Harvard

Patrick Gamble, DT, Georgia Tech

Connor Harris, LB, Lindenwood

Gabe Marks, WR, Washington State

Oakland Raiders

Fadol Brown, DE, Ole Miss

Anthony Cioffi, S, Rutgers

Keon Hatcher, WR, Arkansas

Jordan Simmons, OL, USC

Isaac Whitney, WR, USC

Ishmael Zamora, WR, Baylor

Philadelphia Eagles

Corey Clement, RB, Wisconsin

Cameron Johnston, P, Ohio State

Greg Ward, QB/WR, Houston

Pittsburgh Steelers

Nelson Adams, DT, Mississippi State

Christian Brown, DT, West Virginia

Ethan Cooper, G, Indiana-Pennsylvania

Francis Kallon, DE, Georgia Tech

Keith Kelsey, LB, Louisville

Scott Orndoff, TE, Pittsburgh

Nick Schuessler, QB, Clemson

Rushel Shell, RB, West Virginia

Terrish Webb, DB, Pittsburgh

San Francisco 49ers

KD Cannon, WR, Baylor

JP Flynn, OL, Montana State

Jimmie Gilbert, LB, Colorado

Cole Hikutini, TE, Louisville

Lorenzo Jerome, S, Saint Francis

Tyler McCloskey, TE, Houston

Erik Magnuson, OT, Michigan

Darrell Williams, OT, Western Kentucky

Seattle Seahawks

Tony Bridges, S, Ole Miss

Skyler Howard, QB, West Virginia

Hayden Plinke, TE, UTEP

Darreus Rogers, WR, USC

Jordan Roos, G, Purdue

Calvin Steyn, OL, Weber State

Tampa Bay Buccaneers

Anthony Auclair, TE, Laval

Riley Bullough, LB, Michigan State

Maurice Fleming, CB, West Virginia

Korren Kervin, OL, Alabama

Christian Kuntz, LB, Duquesne

Sefo Liufau, QB Colorado

Greg Mabin, CB, Iowa

Paul Magloire, S, Arizona

Jonathan Moxey, CB, Boise State

Thomas Sperbeck, WR, Boise State

Tennessee Titans

Tyler Ferguson, QB, Western Kentucky

Washington Redskins

Tyler Catalina, OT, Georgia

Kyle Kalis, OL, Michigan

Zach Pascal, RB, Old Dominion

James Quick, WR, Louisville

