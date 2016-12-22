d
George Stockburger/FanSided via NFL Mocks Fansided
Buddy Ryan
Will Smith
Sam Foltz
Mike Sadler
Zurlon Tipton
Joe McKnight
Rashaan Salaam
Konrad Reuland
Dennis Green
Tray Walker
Quentin Groves
Chief Zee
Marion Campbell
Al Wistert
Dennis Byrd
- Bill Wade
Johnny Lattner
Ted Marchibroda
Winston Hill
Chuck Allen, 77, American football player (San Diego Chargers)
- Bill Stanfill, 69, American football player (Miami Dolphins)
- Bob Gain, 87, American football player (Cleveland Browns).
- Gail Cogdill, 79, American football player (Detroit Lions)
- Clarence Brooks, 65, American football coach (Baltimore Ravens),
- Bill Dooley, 82, American football coach (North Carolina Tar Heels, Virginia Tech Hokies, Wake Forest Demon Deacons)
- Henry Childs, 65, American football player (New Orleans Saints)
- Earl Faison, 77, American football player
- Bob Williams, 86, American football player (Chicago Bears).
- Dick Alban
- Fulton Walker